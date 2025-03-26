Kadir Gecesi Erciş’te Dualarla Kutlandı

ERÇİŞ’TE KADİR GECESİ COŞKUSU

Erciş ilçesinde, Kadir Gecesi Merkez Kara Yusuf Paşa Camii’nde gerçekleştirilen dualar ile anıldı. Tüm yurtta olduğu gibi bölgedeki vatandaşlar da Kadir Gecesi’ni derin bir hürmetle yaşıyor. “Bin aydan daha hayırlı” sayılan bu özel gece, Erciş’teki camilerde büyük bir kalabalıkla kutlandı.

KADIR GECESİ PROGRAMI YAPILDI

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik dolayısıyla Merkez Kara Yusuf Paşa Camii’nde yoğun katılım gözlemlendi. Cemaate katılan vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni idrak etmek için saf tutarak dualar etti. Erciş Kara Yusuf Paşa Camii’nde İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan teravih namazının ardından program başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden gecede, ilahi ve kasideler de seslendiriliyor. Ellerin gökyüzüne açıldığı gecede, İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından toplu dualar gerçekleştirildi.