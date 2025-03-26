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Kadir Gecesi Erciş’te Dualarla Kutlandı

KADIR GECESİ KUTLAMALARI

Van’ın Erciş ilçesinde, Merkez Kara Yusuf Paşa Camii’nde Kadir Gecesi, dualar eşliğinde anıldı. Tüm ülke genelinde olduğu gibi, Erciş’te de halk Kadir Gecesi’ni coşkuyla kutladı. “Bin aydan daha hayırlı olduğu” kabul edilen bu özel gece, ilçedeki camilerde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kadir Gecesi etkinliği nedeniyle, Merkez Kara Yusuf Paşa Camii dolup taştı. Vatandaşlar, bu anlamlı geceyi paylaşmak için saflarını oluşturdu. Erciş Kara Yusuf Paşa Camii’nde, İlçe Müftüsü Abdullah Bora’nın kıldırdığı teravih namazının ardından programa geçildi. Programa Kur’an-ı Kerim okumaları ile ilahi ve kasidelerin seslendirilmesiyle devam edildi. Ellerin semaya açıldığı bu özel gecede, İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından toplu dualar da yapıldı.

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Erzurumlular Kadir Gecesi’nde Camilerde Buluştu

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Kadir Gecesi Erciş’te Dualarla Kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez Kara Yusuf Paşa Camii'nde dualarla kutlandı. Programda Kur'an okunarak ilahi ve kasideler dinleyicilere sunuldu.

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