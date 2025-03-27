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Kadir Gecesi, Erzurum’da Coşkuyla Kutlandı

KADIR GECESİ COŞKUSU

Erzurum’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde Kadir Gecesi, coşkulu bir şekilde kutlandı. Erzurum İl Müftülüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, başlangıçta Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program, Müftü Dr. Rüstem Can’ın gerçekleştirdiği sohbet ile devam etti.

DUALAR VE İKRAMLAR

Sohbetin ardından dua eden Müftü Can, “Filistin’in kurtuluşu, ümmetin bekası, şerlerin defi, günahların affı için” Yüce Allah’a niyazda bulundu. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği Kadir Gecesi programı, yatsı ve teravih namazının ardından gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyareti ile tamamlandı. Müftü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve müftülük çalışanları, camiden çıkan vatandaşlara mobil ikram aracıyla tatlı ve çay sundu.

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