Kadir Gecesi İçin Anlamlı Mesajlar

KADİR GECESİ MESAJLARI VE MANEVİ DEĞERİ

Kadir Gecesi mesajları, bu anlam dolu geceyi sevdiklerinizle paylaşmak isteyenler için manevi açıdan zengin cümleler içeriyor. Kadir mesajlarıyla hem dualarınızı iletebilir hem de bu özel zamanı daha kıymetli hale getirebilirsiniz. İşte kısa, uzun, anlamlı ve dualı Kadir Gecesi mesajları.

DİLEKLERİNİZ KABUL OLSUN

“Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.” “Karanlık geceleri nurla aydınlatan bu gece, kalplerimize umut ve huzur getirsin. Hayırlı Kadir Geceleri.” “Rabbim bu mübarek gece hürmetine tüm dualarınızı kabul eylesin. Kadir Geceniz kutlu olsun.” “Bu gece edilen duaların semaya ulaştığı, günahların affedildiği gecedir. Kadir Geceniz mübarek olsun.”

“Kalplerin arındığı, ellerin semaya açıldığı bu gecede Rabbim hepimizi affetsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.” “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Kadir Geceniz mübarek olsun.” “Rabbim bu gecede edilen tüm duaları kabul etsin, kalbinize sabır ve huzur versin.” “Ey affı bol olan Rabbim! Bu gecede bizleri affettiklerinin arasına kat. Amin.”

SAĞLIK, HUZUR VE İMAN DOLU BİR ÖMÜR

“Kadir Gecesi hürmetine, sağlık, huzur ve imanla dolu bir ömür nasip olsun. Hayırlı kandiller.” “Kalbinize ferahlık, hanenize bereket, hayatınıza huzur dolsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.” Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: “Kim faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî)

MÜBAREK GECENİN FAZİLETİ

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir Suresi 3. Ayet) Bu mübarek gecenin feyzinden nasiplenmeniz dileğiyle. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız.” (Buhârî, Müslim) Gecelerin en güzeli, duaların en makbul olduğu bu gecede, Rabbim tüm gönül dualarınızı kabul eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

UMUT VE GÜZELLİKLER DİLEĞİ

Umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bu mübarek gecede tüm güzellikler sizinle olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun. Bin aydan hayırlı bu gecede, Allah tüm dileklerinizi kabul etsin. Sevdiklerinizle sağlık ve huzur içinde bir ömür dilerim. Hayırlı kandiller.