Kadir Gecesi İçin Varol’dan Anlamlı Mesaj

KADIR GECESİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, “Kadir Gecesi, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır” ifadelerini kullandı. Varol, bu özel gecenin manevi değerine vurgu yaptı.

KALPLERİMİZİN ARINMASI İÇİN BİR FIRSAT

Varol, Kadir Gecesi’nin, “Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek geceye erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Bu gecenin, Yüce Yaradan tarafından sema kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği, manevi huzuru artıran bir zaman aralığı olduğunu belirtti.

Varol, Kadir gecesinde artan manevi güzelliklerin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularının çoğaldığını, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiğini ifade etti. Bu gecede, “nefreti yerine sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve kardeşliğin hakim kılındığı” belirtilerek toplumsal huzurun kuvvetlenerek devam etmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Varol, bu mukaddes gecenin ve Ramazan-ı Şerif’in herkes için hayırlı ve bereketli olmasını diledi ve tüm insanlık alemine huzur ile barış getirmesi için Yüce Rabb’inden niyaz etti.