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Kadir Gecesi’nde 1001 Hatim Programı

PROGRAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl 1001 hatim duası, Kadir Gecesi’nde düzenlendi. 1001 Hatim Bilecik programının duası ise İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş tarafından okundu. Bu anlamlı etkinlik, Bilecik’in tarihi simgelerinden Orhan Gazi Camii’nde yapıldı. Programa Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

DUANIN İÇERİĞİ VE YAPILIŞI

1001 Hatim Bilecik programı kapsamında gerçekleştirilen hatim, Yasin-i Şerif, çeşitli sureler ve salavatları içerdi. Bu kapsamda yüz binlerce Yasin-i Şerif, Salavat-ı Şerif ve kısa süreler okundu. Hatim duasının ardından yatsı ve teravih namazı kılındı. Program, katılımcılara kandil şekeri dağıtılması ile son buldu.

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