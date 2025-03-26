Kadir Gecesi’nde Antalya’da Camilere Akın

KADİR GECESİ’NE YOĞUN İLGİ

İslam dininde “Bin aydan daha hayırlı olduğu” bilinen Kadir Gecesi’nde Antalya’da vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının 27’nci gecesinde, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade edilen bu özel gece nedeniyle camiler dolup taştı.

MURATPAŞA CAMİİ’NDE BİR ARAYA GELDİLER

Antalya’nın en eski camilerinden birisi olan Muratpaşa Camii’nde, yer kalmayınca vatandaşlar avluyu doldurdu. Yatsı ezanı öncesi cami içerisinde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç ve yaşlı, kadın ve erkek binlerce kişi, yapılan dualara birlikte “amin” diyerek katıldı. Ezanın okunmasının ardından, camide bulunan kalabalık hep birlikte yatsı ve teravih namazını kıldı.

Namazın ardından, resmi kurumlar, dernekler ve vatandaşlar, camiyi dolduran kalabalığa ikramda bulundu. Kadir Gecesi’nin coşkusu, bu özel akşamda Antalya’da hissedildi.