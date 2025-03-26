Kadir Gecesi’nde Binlerce Kişi Mevlana Meydanı’nda

KADİR GECESİ COŞKUSU MEVLANA MEYDANI’NDA YAŞANDI

Konya’da binlerce kişi, Kadir Gecesi’ni Mevlana Meydanı’nda coşku ile kutladı. Bu özel gece dolayısıyla birçok Konyalı, Mevlana Hazretleri’nin Türbesi ve Sultan Selim Camisi çevresinde toplandı. Yatsı ve teravih namazlarının ardından bir araya gelen kalabalık, dualarını gerçekleştirdi.

MÜBAREK GECENİN HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLENDİ

Meydanı dolduran vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin hayırlı olmasını temenni ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın da tüm İslam âlemine kutlu olmasını diledi. Bu manevi atmosfer, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.