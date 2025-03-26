Kadir Gecesi’nde Büyük Çamlıca Camii Doldu

KADİR GECESİ’NDE CAMİ DOLUP TAŞTI

İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’nde dolup taştı. Vatandaşlar bu özel geceyi dualarla geçirdi. Türkiye genelinde coşku ve huşu içinde kutlanan Kadir Gecesi’nde, İstanbul’un önemli dini merkezlerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii, cemaat tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildi.

CEMAAT İFTARINI CAMİDE YAPTI

Akşam ezanından önce camiye gelenler, iftarlarını yaptıktan sonra caminin içine girdi. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, dualara birlikte ‘amin’ denildi. Ezanın okunmasının ardından yatsı ve teravih namazları kılındı.

Caminin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. Ayrıca, caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi’ne dair mesajlar yer aldı. Bu atmosfer, vatandaşların manevi duygularını güçlendirdi ve toplumsal dayanışmayı artırdı.