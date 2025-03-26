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Kadir Gecesi’nde Büyük Çamlıca Camii’nde Coşku

KADIR GECESİ COŞKUSU BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ’NDE YAŞANDI

İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’ni dualarla kutlayan vatandaşlarla dolup taştı. Ülkenin dört bir yanında coşku ve huşu içerisinde idrak edilen bu özel gece, Büyük Çamlıca Camii’nde de anlamlı anlara sahne oldu. Akşam ezanından önce camiye gelen vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra ibadetlerini yerine getirmek için camiye girdi.

DUALAR VE İBADETLER GERÇEKLEŞTİ

Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan ibadet eden kişinin bulunduğu Büyük Çamlıca Camii’nde, dualara hep birlikte ‘amin’ denildi. Ezanın okunmasının ardından yatsı ve teravih namazları topluca kılındı.

YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Caminin giriş ve çıkışlarında ise yoğunluk yaşandı. Caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi ile ilgili anlamlı mesajlar yer aldı. Bu özel gece, Büyük Çamlıca Camii’nde huzur ve birliktelikle kutlandı.

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Yüksekova’da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

Yüksekova'daki İhsaniye Camii, Kadir Gecesi'nde dualarla kutlandı. Programda teravih namazı kılınarak Kur'an-ı Kerim okundu ve toplu dualar yapıldı.
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