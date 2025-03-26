Kadir Gecesi’nde Camiler Dolu Taştı

CAMİLER DOLUP TAŞTI

Muş’ta Kadir Gecesi sebebiyle camiler yoğun bir kalabalıkla doldu. İmam Şafii Camii’nde gerçekleştirilen özel etkinlikte binlerce vatandaş yer aldı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunarak mevlitler okundu ve dualar edildi. Kadir Gecesi’nin, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanarak vatandaşlar ibadetlerini yapmak üzere camilere akın etti.

KADİR GECESİ’NE ÖNEMLİ VURGU

İmam Şafii Camii’ndeki programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Kadir Gecesi’nin ehemmiyetine vurgu yaparak, “Bin aydan daha hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Bu gecenin kıymetini artıran en önemli husus, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olmasıdır” şeklinde ifade etti.

VATANDAŞLAR NAMAZLA GEÇİRDİ

Programda Muş Valisi Avni Çakır da yer aldı. Burada vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni namaz kılarak ve dualar ederek değerlendirdi.