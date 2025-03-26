Kadir Gecesi’nde Çocuklara Sürpriz Hazırlığı

ÇOCUKLARA HAZIRLANAN SÜRPRİZ

Kırklareli’nde Kadir Gecesi’nde namaza katılan çocuklara özel bir sürpriz yapıldı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Hızırbey Camisi’nde namaz kılan çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı. Bu uygulamanın çocukların camiye olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

MÜFTÜDEN AÇIKLAMA

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen sürprizle ilgili olarak, “Ramazan ayında camilerimize zaman zaman yavrularımızı alıştırma adına çocuklarımıza da ufak ufak sürprizler yaptık. Çocuklarımızın ayakkabılarının içine çikolata ve harçlık koyarak onlara bir Kadir Gecesi sürprizi yaptık” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

12 yaşındaki Harun Bilgin, ayakkabısında çikolata ve harçlık bulduğunda şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Diğer bir çocuk olan Oğuz Kaan Kılıç ise daha önce böyle bir sürprizle karşılaşmadığını ifade ederek, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.