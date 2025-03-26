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Kadir Gecesi’nde Görülen Rüyalar Gerçekleşir Mi?

KADİR KELİMESİNİN ANLAMI

Kadir (kadr) kelimesi, “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlar taşır. İslam Dini’nde, gecelerin en hayırlısı Kadir gecesidir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Bu gece, içerisindeki manası gereğince, bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanıyor. Kur’an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir Gecesinin Ramazan ayının içinde olduğu kesindir, fakat hangi güne denk geldiği konusunda farklı rivayetler mevcuttur.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) namaz kılmamızı emrettiği gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'” Abdullah b. Ömer’den gelen bir başka rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” buyurmuş, böylece 27. gecenin ibadet ve zikirle geçirilmesini tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel olarak kabul görse de, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. İslam inancına göre, Kadir Gecesi özel bir zaman dilimidir ve bu gecede yapılan ibadetlerin, duaların büyük bir öneme sahip olduğuna inanılır. Ancak, Kadir Gecesi’nde görülen rüyaların gerçek olma durumu hakkında kesin bir hüküm yoktur.

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