Kadir Gecesi’nde Hanımlara Özel Program

HANIMLAR İÇİN DÜZENLENEN KADİR GECESİ PROGRAMI

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, “Hanımlara Özel Kadir Gecesi” etkinliği düzenliyor. Bu programda, Erzincan genelindeki kadınların katılımıyla hatim ve mukabelelerin duaları yapılıyor. Kur’an kurslarının ilahi koroları da ilahilerini seslendiriyor. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve dualar da gerçekleştiriliyor.

KADİR GECESİ’NİN ANLAMINI PAYLAŞTI

Etkinlikte konuşan İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, Kadir Gecesi’nin önemi, Ramazan teması olan iyilik fazileti ve Ramazan’ın sağladığı kazanımlar üzerine bilgiler veriyor. Program, yapılan dualar ile sona eriyor.