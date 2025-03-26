Kadir Gecesi’nde Hz. Yuşa Türbesi’ne Yoğun İlgi

DUA VE İBADET İÇİN YOĞUN ZİYARET

Kadir Gecesi’ni dua ve ibadetle geçirmek isteyen birçok kişi Yuşa Tepesi’ne akın etti. Gece ilerlemesine rağmen, Kadir Gecesi dolayısıyla Yuşa Tepesi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ülkenin dört bir yanında çeşitli kandil programları düzenlendi.

HZ. YUŞA TÜRBESİ’NE YOĞUN İLGİ

İstanbul’da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi’ni yoğun bir şekilde ziyaret etti. Ziyarette bulunan kişiler, dualar ederek bu özel geceyi idrak etti. Gece saatine rağmen Yuşa Tepesi’ndeki ziyaretçi akını geç saatlere kadar devam etti. Birçok insan, Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret edip dualarını etti.