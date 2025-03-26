Kadir Gecesi’nde Kars Camileri Doldu Taştı

KADIR GECESİ CAMİLERDE YOĞUN KATILIMLA İDRAK EDİLDİ

Kars’ta Kadir Gecesi, yoğun bir katılımla geçirildi. İslam dünyasının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde, vatandaşlar dua etmek için ellerini semaya açtı ve namazlarını cemaatle birlikte camilerde kıldı.

Kars Sultan Alparslan Camisi’nde yatsı namazının arkasından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar gerçekleştirildi. İl Müftülüğü, Kadir Gecesi’nin anlam ve önemi hakkında vaazlar verdi. Gece süresince yapılan ibadetlerde, Filistin ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte camilerde yan yana saf tuttu. Kars’taki camilerdeki bu yoğunluk, bu özel gecenin halk arasında ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.