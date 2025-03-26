Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

BÜYÜK COŞKUYLA İDRAK EDİLEN KADİR GECESİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, katılımla dolup taşan Kadir Gecesi’nde, Sakal-ı Şerif’i görmek için birçok vatandaş Gazi Orhanbey Camii’ne gitti. İslam dünyasının en müstesna gecelerinden birisi olan Kadir Gecesi sırasında, Orhangazi’de binlerce insan Gazi Orhanbey Camii’nde bir araya gelerek dualar ve ibadetle bu önemli akşamı geçirdi. Yatsı ve teravih namazı için camilere akın eden cemaat, Kur’an-ı Kerim okuyarak geceye manevi bir hava katmaya çalıştı.

MANEVi HAVADA DUALAR EDİLDİ

Kadir Gecesi boyunca Orhangazi’deki camilerde yapılan dualar ve okunan Kur’an-ı Kerim’le birlikte, bir manevi birliktelik sağlandı. Vatandaşlar, hem kendileri hem de tüm Müslümanlar için ellerini semaya açarak dua etti. Bu mübarek gece, şehitler ve depremzedeler için de dualar edilerek anlam kazandı ve toplumsal bir dayanışma ortamı oluşturuldu.

SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kadir Gecesi’nin en özel anlarından biri, Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılması oldu. Gazi Orhanbey Camii’nde teravih namazının ardından, vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Orhangazi’de sergilenen bu kutsal emanet, Hikmet Biçer ailesinin koruması altında bulunuyor. Osmanlı döneminde paşalık yapmış bir dededen gelen bu değerli miras, her yıl Kadir Gecesi’nde cemaatin ziyaretine sunuluyor. Vatandaşlar, büyük bir huşu içinde Sakal-ı Şerif’i ziyaret ederek dualar etti.