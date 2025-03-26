Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

KADIR GECESİ’NDE DUALAR YÜKSELDİ

Kastamonu’da bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’ne akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni dualarla kutladı. Camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i gören birçok kişi, duygusal anlar yaşadı.

Kadir Gecesi, Kastamonu’da coşkuyla idrak edildi. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’ni dolduran 7’den 70’e yüzlerce vatandaş, hem dualar ederek hem de namaz kılarak bu özel geceyi değerlendiriyor. Binlerce kişi, ellerini semaya açarak dua etti. Camideki Sakal-ı Şerif’i görenler ise gözyaşlarına hakim olamıyor.