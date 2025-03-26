Kadir Gecesi’nde Toplananlar Gazze İçin Dua Etti

KADİR GECESİ’NDE TOPLANTI

Kadir Gecesi vesilesiyle Balıklıgöl platosunda bir araya gelen binlerce insan, Gazze için dualar etti ve İsrail’in saldırılarını kınadı. Şanlıurfa ve çevre illerden gelen kalabalık, Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Teravih namazının ardından, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile bir araya gelen insanlar, Gazze halkı için edilen dualara “amin” diyerek katıldı.

Vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin manevi anlamını yaşamak için Balıklıgöl’deki balıklara yem attı. Geç saatlere kadar aileleriyle birlikte zaman geçiren kalabalık, dua etti ve bu özel gecenin ruhunu paylaştı. Bu anlamlı etkinlik, toplumsal bir dayanışma ve Gazze’deki duruma duyarlılık gösterdi.