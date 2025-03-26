Kadir Gecesi’nin Önemi ve İbadetleri

KADİR KELİMESİ VE ANLAMI

Kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” anlamlarını taşır. İslam Dini’nde en faziletli gecelerden biri Kadir gecesidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Kur’an-ı Kerim, kendisinin bir âyette ramazan ayında, başka bir âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını belirtmektedir. Kadir gecesi, ramazan ayı içerisinde mübarek bir gece olduğundan, bu âyetler Kur’an’ın bu özel gecede indirildiğini gösterir.

KADİR GECESİ’NE DAİR TAVSİYELER

Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi olarak işaret edilse de, Peygamber Efendimiz son on gün içinde tekli gecelerde Kadir Gecesi’nin aranmasını önermiştir. Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara ilettiği son hitap ve nihaî mesaj olan Kur’an’ın indirilmesi, insanlığın hidayetinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Kadir Gecesi, özel bir anlam taşımaktadır. Kadir suresinde geçen bilgilere göre, bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iniyor ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hâkim oluyor.

KADİR GECESİ’NDEN YARARLANMAK

Kadir gecesinin önemine dair bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olsalar da, Müslümanların Kadir gecesi ile bu fırsatı elde ettiği belirtiliyor. Bu geceyi ibadetle geçirmek büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, bin ayda yapılan ibadetten daha faziletli oluyor. Kadir gecesine özgü belirli bir ibadet yok; bu gecede Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmek, yapılacak en iyi işlerdir. Namaz borcu olan kişiler için bu gece, en azından bir günlük namaz kaza etmeleri açısından uygundur. Böylelikle hem borçları ödenmiş olur hem de gece ihya edilmiş olur. Peygamberimiz bu gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.”

KADİR GECESİ’NDE DUA YAPMA ŞEKLİ

Hz. Âişe (ra), Peygamberimize şöyle sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim?” Peygamberimiz de, “Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü’l-afve fe’fu annî” yani “Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” diye dua etmesini önerdi.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr.

3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr.

5. Selâmun, hiye hattâ matlail fecr.

Bu ayetlerin meali ise şöyledir: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Kur’an-ı Kerim’in 97. sırasındaki Kadir suresinde, Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin ehemmiyeti anlatılmaktadır.