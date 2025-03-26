Kadir Gecesi Sebebiyle Eyüpsultan’a Akın

VATANDAŞLAR KADIR GECESİ’NDE EYÜPSULTAN CAMİİ’NE AKIN ETTİ

Ramazan ayının son günlerinde, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne yoğun bir ilgi gösterdi. Teravih namazı için gelenlerin cami içerisindeki yerler dolunca, kalabalık avluya taşındı. Kadir Gecesi, Kur’an Kerim’in indirilmeye başlandığı önemli bir zaman dilimi olması nedeniyle, caminin içi ve çevresi kalabalıkla dolup taştı.

DUALAR İÇİN CAMİ AVLUSUNDA SAF TUTTULAR

Teravih namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar, yer bulamayınca avluda saf tutmaya başladı. Namazın ardından, katılımcılar Kur’an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinleyerek ellerini açıp dualar etti. Eyüpsultan’ı ziyarete gelen Cemile Kılıç, “Hastalarımız için, ölmüşlerimizin ruhu için, dualarımızın kabul olması için geldik. Ziyarette bulunduk. Ben Sivas Divriği ilçesinden geldim. Gelmişken burayı da ziyaret edeyim dedim. Dualarımız kabul olsun inşallah. Herkesin Kadir Gecesi’ni kutluyorum.” şeklinde konuştu.

DUA İÇİN GELENLERİN GÖRÜŞLERİ

Şevval Duman, “Mübarek Kadir Gecesi olduğundan dua etmek için geldik ama çok kalabalık olduğu için giremiyoruz. Buradan dua ediyoruz. İçeride dua ederiz diye düşündük ama çok kalabalık olduğu için Allah buradan kabul eder inşallah.” dedi. Berkay Baran, “Bugün buraya dua etmek, namaz kılmak için geldim. Burasının atmosferi güzel, kalabalık, güzel bir ortam. İçeride çok insan vardı giremedim. Herkes gelmiş.” şeklinde ifade etti. Gül Biçer ise, “Bugün Kuran-ı Kerim’in indiği Kadir Gecesi. O yüzden geldim. Herkesin Kadir Gecesi’nin mübarek olmasını diliyorum. Çok mutluyuz. Her sene geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Buradaki zat peygamber efendimizi görmüş, biz de onu görmeye geliyoruz.” dedi.

GECE BOYUNCA VAKİT GEÇİRDİLER

Vatandaşlar, çocukları ve aileleriyle birlikte Eyüpsultan’da gece boyunca güzel vakit geçirdi.