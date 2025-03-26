Kadir Gecesi ve Ramazan Ayı’nın Önemi

KADİR KELİMESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara geliyor. İslam dini açısından gecelerin en bereketli olanı Kadir gecesidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece Kadir gecesi olma özelliğini taşıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş ve kendisi de bunları bizzat değerlendirmiştir. Ancak, özel bir namaz ya da ibadet şekli hakkında bir açıklamada bulunmamıştır. Dolayısıyla mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımızda bir düzene gitmek için fırsat anı olarak değerlendirmemiz gerekir. Müminler, kandil gecelerinde hayatlarının seyrini gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe ederek, dua edip Kur’an-ı Kerim okuyarak ve kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

KANDİL GECESİNDE ORUÇ TUTMAK

Kandil gecelerinin gündüzlerinde, yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz….” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim, kendisinin bir âyette ramazan ayında, başka bir âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde ise Kadir gecesinde inmeye başladığını belirtmektedir. Ramazan ayı içinde mübarek bir gece olarak Kadir gecesi, Kur’an’ın bu gecede indirildiğini göstermektedir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesi olarak işaret edilse de, Peygamber Efendimiz son on günün tekli gecelerinde Kadir Gecesi’ni aranmasını tavsiye etmiştir.

KADIR GECESİNİN ÖNEMİ VE İBARETİ

Kadir gecesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için özel bir anlam taşıyor. Kadir suresinde, bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil’in yeryüzüne indiği, gece boyunca barış ve esenliğin hâkim olduğu belirtiliyor. Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük kazanç sağlıyor çünkü bu gecede yapılan ibadet, bin ayda icra edilen ibadetlerden daha hayırlı. Bu gecede, Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek ve günahlardan tevbe etmek gibi ibadetler yapmak gerekmektedir. Üzerinde namaz borcu olanlar, bu gecede en az bir günlük kazayı yapmalıdır ki hem borçlarını ödesinler hem de geceyi ihya etmiş olsunlar. Peygamberimiz, “Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

KADIR GECESİ DUASI

Hz. Âişe (ra.), Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim?” diye sordu. Peygamberimiz de; “Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.” diye dua edilmesini tavsiye etti. Müfessirlerin bazıları, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren ayeti hakiki manasında anlayarak, bu gecede yapılan ibadetlerin daha çok sevap getireceğini belirtiyor.

KADIR GECESİ NE ZAMAN ARANMALI?

İmam-ı Buhârî’nin rivayetlerine göre Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Peygamberimiz Ramazan’ın son on gününde Mescitte itikafa girerdi. Ayrıca, sahabeden gelen rivayetlerde Ramazan’ın 27. gecesi ön plana çıkıyor. Ancak Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti, bu durumun müminlerin Kadir gecesinden istifade etmesini kolaylaştırmasıdır. Aksi takdirde, Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi değerlendirmekle yetinebilirlerdi.

KADIR GECESİ VE CİNSİ İLİŞKİ

Kadir gecesi, Ramazan ayının gecelerinden biridir. Oruç, imsak vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmayı gerektiriyor. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasak değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında böyle bir yasağın olmadığı belirtiliyor. Bu konuda Hz. Peygamber, “Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” demiştir. Ayrıca, adetli kadınlar Kadir gecesini dua ve zikirle geçirebilir, tesbih çekerek meşgul olabilirler.

Nihayetinde, Kadir Gecesi, Kur’an’da önemle belirtilmiştir ve bu gecenin feyzinden yararlanmak müminler için büyük bir fırsattır.