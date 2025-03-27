Kadir Gecesinde Camiler Dolup Taştı

KADİR GECESİ CAMİLER DOLDU

Konya’nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesi’nde camiler yoğun bir kalabalıkla doldu. Vatandaşlar, özellikle Merkez Camii’ni tercih ederek burada toplandı. Camilerde Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunuyor, eller semaya açılarak dualar ediliyor.

CEMAAT SIRA DIŞI BİR KATILIMLA İKRAMDA BULUNDU

Hatimle teravih namazının kılındığı Camikebir Mahallesi Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii de cemaatle dolup taştı. Ayrıca, vatandaşlar cemaate çeşitli şekerlemeler ikram ederek bu özel geceyi daha anlamlı kılıyor.