Kadir Gecesinde Kılınacak Namazlar ve Tesbih

KADIR GECESİ’NDE KILINACAK NAMAZLAR

Kadir Gecesi’nde Müslümanlar tarafından hangi namazların kılınacağı ve bu namazların edası merak edilen bir konu. Kadir Gecesi’ne has bir namaz olmamakla birlikte, bu mübarek gecede nafile namazlar kılmak ve özellikle Tesbih Namazı’nı eda etmek öneriliyor. Kadir Gecesi’nde hangi namazların kılınabileceği ve Tesbih Namazı’nın nasıl kılınacağı hakkında detaylar burada.

İKİŞER REKATLI NAMAZ TARİFİ

Kadir gecesinde, ikişer rekat şeklinde kılınacak dört rekatlık namaz için şu işlem uygulanıyor: İlk olarak iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet ediliyor. Her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerif okunuyor. Namazın sonunda selam verildikten sonra yetmiş kere istiğfar (Estağfirullah el-azim) yapılıyor. İstiğfardan sonra tekrar iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilip, namaz kılınıyor. Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs okunuyor. Selam verildikten sonra şu dua okunuyor: “Sübhâne men hüve kâimun yesheru sübhâne men hüve dâimun lem yezel sübhâne men hüve hâfizun lâ yağfele sübhâne men hüve cevâdun lâ yeb[k]halu sübhâne men hüve rahîmun lâ yağcelu sübhanallâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekberu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Sübhane yâ alîmu ya azîmuğfirliyezzenbel azîm.”

KADIR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Ramazan-ı Şerif içinde en müstesna kabul edilen zaman “Kadir Gecesi”dir. Allah Teâlâ, Kadir suresinde Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de bu gece hakkında şöyle buyuruyor: “Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günahları bağışlanır.” Ayrıca başka bir hadîste de: “Ramazan’da Allah’ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur.” denilmektedir. Bu gecede gerçekleştirilecek ibadet ve duaların kıymeti ise 80 yıldan daha değerli kabul ediliyor.