Kadir Gürel, Sepet Öğretimine Devam Ediyor

İŞİN GELECEĞİ İÇİN EĞİTİM VERİYOR

Giresun’da sepet örücülüğünün son temsilcilerinden olan 64 yaşındaki Kadir Gürel, bu geleneksel zanaatı genç nesillere aktarabilmek için çeşitli kurslarda eğitim veriyor. Merkeze bağlı Hamidiye köyünde yaşayan ve evli, dört çocuk babası olan Gürel, dedesinden öğrendiği mesleği kendi atölyesinde sürdürüyor. Güzel bir heyecanla işini yaşatmaya çalışan Gürel, Halk Eğitimi Merkezi ile birçok sivil toplum kuruluşunun düzenlediği kurslarda eğitimler veriyor. Gençleri sepet örücülüğü konusunda bilgilendirmek istediğini ifade eden Gürel, “Dedesinden devraldığı zanaatı yaşatmaya çalışıyorum” diyor.

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYOR

Kadir Gürel, “64 yaşındayım. Sepet örücülüğünü rahmetli dedemden öğrendim. Dedem, bu mesleği öğrenmek için komşu köye gitmiş. O da bana aktardı. Yaklaşık 35 yıldır bu zanaatı sürdürüyorum” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Yaşının ilerlemesiyle birlikte zanaatı başkalarına aktarma fikrinin önem kazandığını belirten Gürel, “Üç yıl önce halk eğitimi merkezine başvurarak kurs düzenlenmesini istedim. Olumlu geri dönüş aldım ve çeşitli kurslar düzenledik. Gelsinler, ben herkese öğretirim. Bu zanaat unutulmaya yüz tutmuş durumda” diyor.

Kadir Gürel, düzenlenen kurslarda 35 kişinin sepet örücülüğünü öğrendiğini ve aktif olarak çalıştıklarını dile getiriyor. “Hayatlarını idame ettiriyorlar. Az çok bu zanaattan harçlıklarını çıkarabiliyorlar. Sepetler, doğada yetişen ham fındıklardan yapılmakta. Doğada yetişiyor, yani bir sermayesi yok. Üretimi insanlara ek gelir oluyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca sepetlere olan talepten memnun olduğunu belirtirken, Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan Erol Aygün de sepet örücülüğünü zevkli bir iş olarak gördüğünü ve bu işin kendisine ek gelir sağlayacağına inandığını söylüyor.