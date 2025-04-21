Kadir Gürten, Oturum Yasağı Uygulanamaz Dedi

DEMOKRAT PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Gürten, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM’nin verdiği hak ihlali kararını TBMM’de okuyan CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya uygulanacağı iddia edilen “oturum yasağı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürten, “Sayın Karaca’ya medyaya yansıdığı şekliyle ‘oturum yasağı’ gibi, anayasa ve iç tüzükte düzenlenmemiş bir disiplin yaptırımı uygulanması mümkün değildir” dedi.

AÇIKLAMALAR VE TARTIŞMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna” dair hak ihlali kararını 16 Nisan’da TBMM Genel Kurulu’nda okumuştu. Kararın Meclis’te okunması tartışmalara neden olurken, Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde, Karaca’nın bir daha Genel Kurul’u yönetmesine izin verilmeyeceği ileri sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin basın açıklaması yapan Gürten, “AYM kararlarına yasama, yürütme ve yargı organ ve mensuplarının tamamı uymak zorundadır. TBMM Başkanvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sayın Sibel Suiçmez’in iş ve işlemleri hukuka uygundur” dedi.

HUKUKSAL UYGULAMALAR VE TEMEL DEĞERLER

Gülizar Biçer Karaca hakkında medyaya yansıyan “oturum yasağı” iddialarına tepki gösteren Gürten, anayasa ve iç tüzükte böyle bir ceza düzenlemesi olmadığını vurguladı. Gürten, “TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı okunmuştur. Anayasa’nın 6. maddesi ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ der ve Anayasa’nın 153. maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu açıkça düzenler. Bugünden itibaren, Yargıtay’ın kararının ‘yok hükmünde’ olması dolayısıyla vekillik görevinin devam ettiği açıktır” ifadelerini kullandı.

Gürten, TBMM iç tüzüğünün 14. maddesinde Meclis Başkanı’nın görev ve yetkilerinin açıkça sayıldığını hatırlatarak, “Her ne kadar ilgili maddenin 2. fıkrasında ‘Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, Başkan vekillerinden birisini kendisine yaziyle vekil olarak tayin eder’ şeklinde düzenlenmiş olsa da, Sayın Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya medyaya yansıdığı şekliyle ‘oturum yasağı’ gibi, anayasa ve iç tüzükte düzenlenmemiş bir disiplin yaptırımı uygulanması mümkün değildir” dedi.

DISIPLIN YAPTIRIMLARI VE HUKUKA AYKIRILIK

Gürten, TBMM iç tüzüğünde düzenlenen disiplin cezalarının sınırlı sayıda olduğunu belirterek, “TBMM iç tüzüğü uyarınca sadece uyarma, kınama ve Meclis’ten geçici olarak çıkarma gibi disiplin cezaları var. Eğer Sayın Gülizar Biçer Karaca’ya ‘oturum yasağı’ gibi bir uygulama yapılırsa, bu durum ‘örtülü disiplin yaptırımı’ anlamına gelir ki, bu da hukuka aykırılık teşkil eder” dedi. Gürten, “Suç ve disipline aykırı fiillerde, açıkça yazılı bir yaptırım/düzenlemeye bağlanmamışsa (yüz yıllar öncesinden beri kabul edilen ve uygulanan) ceza/disiplin yaptırımı uygulanamayacağı kuralı, hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesine aykırılık teşkil eder” ifadesini kullandı. Sonuç olarak, hem Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya hem de Meclis Divan Katip Üyesi Sibel Suiçmez’e basında geçen türde örtülü bir disiplin yaptırımı uygulanmasının mümkün olmadığını vurguladı.