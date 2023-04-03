Kadir İnanır aday olacak mı?

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır’ın Yeşil Sol Parti’den aday olacağı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimlerin siyasete atılacağı haberleri çok konuşulurken, benzer bir iddia Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır için de geldi. İnanır’a HDP’nin seçime gireceğini ilan ettiği Yeşil Sol Parti’den adaylık teklifi geldiği öne sürüldü. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan İnanır, siyasete katılmayı düşünmediğini açıkladı.

Aktif siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Kadir İnanır, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Seçime 2 aydan kısa bir süre kala siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Bu isimlerden İbrahim Tatlıses AK Parti, Onur Akay ve Candan Erçetin CHP, Mehmet Aslantuğ TİP, Kerem Fırtına Yeşil Sol Parti, Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi, Pelin Batu, Gökhan Zan ve Ünal Karaman ise İYİ Parti’den aday oldu.