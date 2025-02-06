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Kadir İnanır’dan İyi Haberler Geldi

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KADİR İNANIR’DAN GÜZEL HABERLER

Uzun bir süre boyunca hastanede tedavi altında olan ve sağlık durumu herkesin merak ettiği Kadir İnanır’dan gelen son haberler, çevresindekilerin yüzlerini güldürüyor. Restoran zinciri Nusret’in ortaklarından olan Mithat Erdem, İnanır’ı ziyaret etti ve bu anın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Erdem, paylaşımında “Can dostum, daha güzel günlere” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIĞINDAKİ İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR

Bu paylaşımlar, Kadir İnanır’ın tedavi sürecinde yaşadığı ilerlemeyi göstermesi açısından önem taşıyor. Mithat Erdem’in ziyaretinin ardından aslında İnanır’ın sağlık durumunun iyiye gitmeye başladığı ve gençleşmeye başladığı düşünülüyor. Böylece, oyuncunun hayranları da onun sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

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