Kadir İnanır Davayı Açtı, Tazminat Talep Etti

YEŞİLÇAM’IN ÜNLÜ OYUNCUSUNDAN HUKUKİ GİRİŞİM

Kadir İnanır, Yeşilçam sinemasının önde gelen oyuncularından biri olarak, yıllarca başrolünü üstlendiği bazı filmlerin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. İnanır, televizyon kanallarında, sosyal medya platformlarında ve dijital ortamlarda yapılan bu yayınların kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini öne sürerek Gülşah Film adlı yapım şirketine tazminat davası açtı. Bu şirket, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a ait.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Kadir İnanır’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının klasik eserleri arasında bulunduğu vurgulandı. Dilekçede, “Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır’ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir,” ifadesi yer aldı. İnanır, 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep etti.

ALINAN YENİ HUKUKİ ADIM

Kadir İnanır, Gülşah Film tarafından yürütülen bu yayınların kendisinin sanatçı haklarını ihlal ettiğini belirtti. İlgili dilekçede, talep edilen 20 bin lira tutarının mahkeme sürecinde artırılabileceği ifade edildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davayla ilgili Gülşah Film tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sektör temsilcileri ise bu gelişmenin telif hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendireceği konusunda hemfikirdir.