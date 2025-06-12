Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu İyi

KADİR İNANIR’IN SON DURUMU

Geçirdiği sağlık sorunlarıyla uzun bir zamandır görünmeyen Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kadir İnanır’ın durumu merak ediliyordu. 76 yaşındaki sanatçının yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atan İnanır, mart ayında inme geçirerek bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan sanatçı, yaklaşık dört aylık kritik bir tedavi sürecinin ardından servise çıkarılmış ve daha sonra taburcu edilmişti.

İYİLEŞME SÜRECİ VE YENİ GELİŞMELER

İnanır, iyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu nedeniyle temmuz ayında yeniden tedavi altına alındı. Fizik tedavi süreçlerinin devam ettiği usta oyuncunun sağlık durumu şu an için yakından takip ediliyor. İnanır’ı en son halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan ziyaret etti. Usta sanatçının son görüntüsünde belirgin bir kilo kaybının olduğu gözlemlendi. Ancak İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve yüzündeki gülümseme moral verici bir detay oldu.