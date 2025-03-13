Kadir İnanır’ın Sağlık Durumunda Sevindirici Gelişme

SAĞLIK DURUMUNDA SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır, mart ayında beyninde pıhtı oluşması nedeniyle geçirdiği zor sürecin ardından sağlık durumu hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. Acil müdahale ve yoğun bakım tedavisinin ardından fizik tedavi sürecine devam eden usta sanatçının son durumu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın hastanede yaptığı ziyaretle gün yüzüne çıktı.

İYİLEŞİYOR: HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Alper Taş, tedavi gördüğü hastanede Kadir İnanır’ı ziyaret etti ve X hesabında birlikte çektikleri bir fotoğraf paylaştı. Taş, bu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.” Bu mesaj, İnanır’ın hayranları için büyük bir umut kaynağı oldu.

HASTALIK SÜRECİ NEDENİYLE ENDİŞELER YAŞANMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testler sonucunda sanatçının beyin damarında pıhtı olduğu tespit edilmiş ve acil bir operasyon gerçekleştirilmişti. İnanır, yoğun bakımda bir süre tedavi gördükten sonra 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmış, 4 Nisan’da ise sağlık durumunda düzelme yaşanarak taburcu olmuştu. Taburculuğun ardından fizik tedavi sürecine başlayan İnanır, iyileşme sürecini hayranlarının dikkatle takip ettiği bir süreçte yaşıyor.