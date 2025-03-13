Kadir İnanır’ın Son Durumu Paylaşıldı

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE SON GELİŞMELER

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın beyin damarına pıhtı atması, hayranları üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Uzun bir süre hastanede tedavi gören ve sonrasında yoğun bir fizik tedavi sürecine giren 75 yaşındaki usta oyuncunun son durumu artık biliniyor.

ZİYARETTE KADİR İNANIR’IN DURUMU GÜZEL GÖRÜNTÜLENDİ

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, hastanede Kadir İnanır’ı ziyaret etti. Taş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta İnanır’ın tekerlekli sandalyede oturduğunu ve yanında hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural’ın bulunduğunu gösterdi. Taş, paylaşımına şu notu ekledi: “Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.”