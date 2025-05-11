Kadir İnanır Sağlığına Kavuştu

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMU VE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır, evinde ziyaret eden dostlarıyla moral buluyor. 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlık geçiren sanatçı, beyne pıhtı atması nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan operasyon sonrasında tedavi amacıyla entübe edildi. Tedavinin olumlu seyrinin ardından 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkan İnanır, 4 Nisan’da taburcu oldu.

Sağlığına kavuşmasının ardından fizik tedavi gören 75 yaşındaki sanatçıyı CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim.” notuyla paylaştı.

İnanır’ın son durumu sosyal medyada gündem olurken, sağlık durumunda verdiği kilolar dikkat çekti. Kullanıcılar, “Çok zayıflamış” diyerek usta oyuncunun zayıflığını yorumladı.

geçmişteki iddialar yalanlandı

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan bir olayda, Kadir İnanır’ın akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti. Ancak İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu iddiaları yalanlayarak açıklamada bulundu. Kural, “Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum.” diye belirtti.