Kadir İnanır Sağlık Durumu Stabil Görünüyor

SAĞLIK DURUMU GÜNCELLEMELERİ

Kadir İnanır, Türk sinemasının ikonik isimlerinden biri olarak sağlık durumu ile sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyada yayılan haberler, usta oyuncunun sağlık durumunu sevenleri için daha da merak edilesi hale getiriyor. Bu süreçte “Kadir İnanır’ın hastalığı nedir, son durumu nasıl?” gibi sorular, gün içinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl gelişti?

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda beyin damarında pıhtı oluşumu nedeniyle inme geçirdiği tespit edildi. Acil müdahale sonucunda yoğun bakımda tedavi altına alınan İnanır, entübe edildi. Zamanla durumu iyileşmeye başladı; 27 Mart’ta solunum cihazından ayrıldı, 1 Nisan’da yoğun bakım ünitesinden normal servise geçti ve 4 Nisan tarihinde taburcu oldu.

YENİ BİR HASTANEBELASI

Ancak Ağustos 2024’te akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde tedavi edildi ve taburcu edildi. Şu an evinde dinlenmeye devam ediyor ve fizik tedavi desteği alıyor. Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Hayati bir risk söz konusu değil. Kadir İnanır, iyileşme sürecine kararlılıkla devam ediyor” demiştir. Son durum itibarıyla, Kadir İnanır’ın genel sağlık durumunun stabil olduğu ve moralinin yüksek olduğu bildiriliyor. İşte, Kadir İnanır’ın son durumu ile ilgili detaylar…