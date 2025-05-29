Kadir Ircı’nın Parmakları Kesildi

GALATASARAY TARAFTARLARI VE KADİR IRCI

Galatasaray’ın her başarıda sarı-kırmızılı formasıyla dans eden bu taraftar, kulübün sembolü haline geldi. Ancak bu defa Kadir Ircı üzücü bir gelişme ile gündeme geldi. Peki, Kaskas Kadir’in parmakları neden kesildi?

KADİR IRCI’NIN KAZASI VE DANS PERFORMANSI

Kadir Ircı, Osimhen ile dans etmesinin ardından yaşadığı iş kazası sonucu parmaklarını kaybetti. Maç sonrası kutlamalarda Osimhen ve sosyal medyada ün kazanan taraftar, birlikte sahnede dans etti. İkili, tribünlerin önünde açılan müzik eşliğinde karşılıklı dans etti. Neşeli anlar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kaskas Kadir, Romanlara özgü dansları ile Osimhen için yaptığı performanslarıyla gündemde kalmıştı.