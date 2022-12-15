Kadir İstekli ve baba tutuklandı

Türkiye’nin konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında önemli bir gelişme kaydedildi.

6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüz ve şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan H.K.G. davasında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklama talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine, dün genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli’nin tutuklanmasını istedi. Kararın ardından gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, tutuklandı. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel’de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

6 yaşındayken evlendirilip ardından tecavüze uğradığı belirten H.K.G. için açılan davada gözaltına alınan Yusuf Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli tutuklandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G’nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel’in “üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK’nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu” nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin (H.K.G.’nin) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

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Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe’de bulunan Hiranur Vakfı’na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler buradan ayrıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kadir İstekli Pendik’te yakalandı. Gözaltına alınan İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılar emniyettki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyır. H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI NEDİR?

Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.’yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.