Kadir Kayış, Elektrik Direğinden Düştü

OLAYIN GERÇEĞİ

Şanlıurfa’da, elektrik direğini tamir etmek için çıkan Kadir Kayış (41), yüksekten düşerek ağır yaralandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Topdağı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Elektrik arızası olan bir zincir marketin sahibi, tamir için Kayış’ı çağırdı. Marketin yakınında bulunan Kayış, direği tırmandıktan sonra üst kısmına ulaştığında temas ettiği kablodan dolayı akıma kapıldı ve metrelerce yükseklikten yere düştü.

PANİK VE İLK YARDIM

Düşme anında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayış’ın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.