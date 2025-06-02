Kadir Koca, Altınları Sahibine Verdi

OSMANİYE’DE ALTINI BULAN ÖĞRENCİ

Osmaniye’de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca, yolda bulduğu yaklaşık 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim ediyor. Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki İrfanlı Mahallesi’nde bir dershaneden çıkan Koca, yol kenarında bulunan bir kesenin içinde piyasa değeri 40 bin TL olan 6 adet çeyrek altın buluyor.

KADİR KOCA’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Koca, bulduğu altınları Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ediyor. Polis ekipleri yaptığı araştırma ile altınların sahibi olan Ali Toz’a ulaşıyor. Emniyete gelen Toz, kendisine ait olan altınları bulan Kadir Koca’dan alıyor. Kurban almak için altın biriktirdiğini ifade eden Ali Toz, Koca’ya teşekkür ediyor.