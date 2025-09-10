Kadir Özkaya, J20 Zirvesi’ne Katıldı

GÜNEY AFRİKA’DA J20 ZİRVESİ’NE KATILIM

CAPE Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yaptığı ve G20 üyesi ülkelerin yüksek yargı mensuplarının katıldığı J20 Zirvesi’ne katılım gösterdi. AYM’den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, 2-5 Eylül tarihlerinde Johannesburg’da “Dönüşüm Çağında Adalet: Bağımsızlık, Yenilikçilik ve İşbirliği” teması altında gerçekleştirilen zirveye katıldı. Bu zirveye, G20 ülkelerinin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkeme başkanları ile davetli ülkelerin temsilcileri iştirak etti. Zirvede, yargı bağımsızlığı, yapay zeka, temel haklar, iklim değişikliği adaleti ve siber suçla mücadele konuları üzerinde duruldu.

YARGI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Zirvede bir konuşma yapan Özkaya, farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve küresel adaletin tesisi için kritik önemdedir.” ifadesini kullandı. Yargının, bağımsız bir güç olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün temeli olduğuna dikkat çeken Özkaya, insan hakları ve özgürlüklerin küresel ölçekte ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Bu durumun uluslararası barış ve düzene zarar verdiğini kaydeden Özkaya, “İnsanlık tüm bu yaşananlara karşı ortak bir vicdanla haykırmalı, ortak bir vicdanla hareket etmelidir.” dedi.

AHLAK VE ADALETİN ÖNEMİ

Konuşmasının sonunda adalet ve ahlaki değerlerin gerekliliğini vurgulayan Özkaya, “Unutmayalım ki barış, ancak ahlak ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyada mümkündür. İnsanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle mümkündür.” diye belirtti. J20, İngilizcede yargı anlamına gelen “judiciary” kelimesinin baş harfinden oluşuyor ve G20 üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarını bir araya getiren bir platform olma niteliği taşıyor. Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürütmekte olan Güney Afrika’nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, Afrika kıtasında ilk kez gerçekleştirilmesiyle dikkat çekiyor.