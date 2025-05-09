Kadir Sarıbulak, Girdi Maliyetlerinden Şikayetçi

ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNE DİKKAT

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE BESİCİLİK YAPAN KADİR SARI BULAK, GİRDI MALİYETLERİNİN ARTMASINDAN ŞIKAYET EDİYOR. KURBAN BAYRAMI’NDA SATIŞ YAPMANIN ZOR OLDUĞUNU BELİRTİYOR. SARIBILAK, “ÇOBANIN FİYATI 100 BİN OLMUŞ. SAMANIN FİYATI 15 BİN LİRA OLMUŞ. KURBAN BAYRAMI OLSA NE OLMASA ADAM ALAMIYOR Kİ. TÜKETİCİ DE ALAMIYOR ZATEN. GEÇEN SENEBU YİNE İYİYDİ. GİTTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR” DİYOR.

BESİCİLİĞİN ZORLAŞTIĞINI VURGULUYOR

Van’ın Çatak ilçesi Ağaçlık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Kadir Sarıbulak, hayvancılık faaliyetlerinin her geçen gün daha da zorlaştığına vurgu yapıyor. Sarıbulak’ın açıklamaları şöyle: “TARIM BU SENE İYİ GİTMİYOR. HAYVAN SATILMIYOR. ÇOBANLAR TUTULMUYOR. ÇOBANLARIN FİYATI 100 BİN LİRAYI AŞMIŞ. ŞU AN ÇOBAN BULAMIYORUZ. YANI BU GİDİŞLE ÇİFTÇİLİK BİTİYOR. HAYVAN SATILMIYOR Kİ. ÇOBAN TUTUYORSUN. ÇOBANIN FİYATI 100 BİN OLMUŞ. SAMANIN FİYATI 15 BİN LİRA OLMUŞ. KURBAN BAYRAMI OLSA NE OLMASA ADAM ALAMIYOR Kİ. TÜKETİCİ DE ALAMIYOR. ZATEN GEÇEN SENEBU YİNE İYİYDİ. GİTTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR.”

GELECEK ENDİŞESİ

Bu yıl canlı hayvan satışlarının da düştüğüne dikkat çeken Sarıbulak, “Zaten hayvan satılmıyor, değeri düşmüş. Ne diyebiliriz artık? Bu gidişle daha beter olur. Yani düzelecek bir durum olur mu? Zenginsen hak, hukuk, adalet olur. Zengin değilsen hak, hukuk, adalet diye bir şey kalmış mı?” sözleriyle durumu özetliyor.