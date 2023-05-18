Kadir Şeker’in cezası belli oldu

Konya’da dayak yiyen kadını kurtarmak isterken elini kana bulayan Kadir Şeker’e verilen hapis cezası onandı.

Konya’da bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve ardından tahliye edilen Kadir Şeker’e verilen ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020’de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran’ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan Şeker’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza “haksız tahrik” nedeniyle 15 yıla, “iyi hal” indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 Temmuz’da yeniden yargılanan Kadir Şeker’in “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

Kadir Şeker’in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.

Şeker’e verilen ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.