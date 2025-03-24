Kadir Topbaş Kimdir ve Ne Zaman Öldü?

KADIR TOPBAŞ’IN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Kadir Topbaş, 2004-2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Türk mimar, iş adamı ve siyasetçi. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden de diplomasını aldı. Bir dönem serbest mimar olarak çalıştıktan sonra, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Kırk yılı aşkın siyasi hayatı boyunca, 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı oldu. 1997 yılında doktorasını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlıklı tezi ile aldı.

1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Topbaş, 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yıl, Marmara Belediyeler Birliği Meclisi Başkanlığı görevine de seçildi ve bu görevi 2009 yılına dek sürdürdü. Uluslararası alanda birçok önemli pozisyonda yer aldı; 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında UCLG Eş Başkanı seçilen Topbaş, 2010 yılına kadar bu görevde kaldı. 2009 yılında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, 2010 yılında UCLG Başkanlığına da getirildi.

2011 yılında Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına seçildi ve Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) başkanlığını üstlendi. Bu uluslararası başarıları için 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Onur ödülünü aldı. 2012 yılında Pakistan Lahore Devlet Üniversitesi kendisine “Fahri Doktora” unvanı verdi. 2013 yılında bir kez daha UCLG Başkanı olarak seçilen Topbaş, 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçildi. Böylece İstanbul tarihinde üst üste üç seçim kazanan başkan olma başarısını gösterdi.

Kültür ve sanat konusunda da önemli projelere imza atan Kadir Topbaş, 2014 yılında “Kore Devlet Kültür Nişanı” ile ödüllendirildi. Çok sayıda uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından “Tataristan Devlet Madalyası” ile taltif edildi. 2015 yılında ise, Türk dünyası ilişkilerini güçlendirdiği için Kazakistan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Geliştirme Madalyası aldı. Ayrıca, İstanbul’da kültürel mirası koruma konusundaki gayretlerinden dolayı 2015’te Paris’te UNESCO 70. Yıl Madalyası ile ödüllendirildi.

Halen 2020 yılında üstlendiği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. “Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent” adlı eserinin yanı sıra, Tarih ve Çevre (TAÇ) Vakfı ile birlikte hazırladığı “Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II” ve “Anılarda Beyoğlu” gibi çalışmaları bulunmaktadır.

KADİR TOPBAŞ’IN VEFATI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 13 Şubat 2021 tarihinde bir süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.