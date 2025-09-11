Kadir Yıldırım Altınlarını Bozdurmaktan Kurtuldu

TELEFONLA DOLANDIRILMA GİRİŞİMİ

Bursa’da oturan Kadir Yıldırım (66), bir gün cep telefonuyla kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin araması üzerine, “Bizim şirketimiz parayı değerlendiriyor. 250 bin TL verirsen çok fazlasını kazanırsın” söylemlerine inanarak evindeki altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcu Samet Seçginli (23), Yıldırım’ın bir kez daha arayan sahte avukat ile yaptığı konuşmayı dinleyerek, müşterisini dolandırılmaktan kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DOLANDIRICIYI TESPİT ETME ÇABASI

Kadir Yıldırım, kuyumcu dükkanında bulunduğu sırada bir telefon geldiğinde, arayan kişiye altınlarını bozdurup parayı hemen yatıracağını söyledi. Samet Seçginli, Yıldırım’ın bu ifadesinden şüphelendi ve telefonu kapatmasını istedi. Seçginli, daha sonra söz konusu sahte avukat ile konuşarak, dolandırıcının planını boşa çıkardı. Yıldırım’ın durumu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KUYUMCU YARDIMCI OLDU

Olayla ilgili yorum yapan Seçginli, “Panayır’da 10 yıldır kuyumculuk yapıyorum. Amca daha önce gördüğümüz bir müşterimizdi. ‘Altın bozup para atın’ dediğinde, ‘Nereye atacağız?’ diye sorduk. ‘Avukata’ deyince şüphelendim. O an konuşurken, avukat olduğunu söyleyen kişinin konuşmalarından da şüphelendim. Daha önce benzer olaylarla karşılaştık. Yaşlılar altın bozdurup para almak için hemen harekete geçebiliyorlar. Dolandırıcı olduğuna emin oldum ve polisi aradım” dedi.

ŞİKAYETİM VAR

Kendisini dolandırmak isteyen kişi veya kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirten Kadir Yıldırım, “Bir reklamdan dolayı benden yatırım yapmamı istediler ve her ay bana 15-20 bin lira geleceğini söylediler. Bu sırada sürekli para talep ettiler. Kuyumcuya geldiğimde beni dolandırılmaktan kurtaran arkadaşım oldu. Dolandırılmamı engelleyerek büyük bir zarar yaşamamı önledi, kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kadir Yıldırım’ın yaptığı şikayet üzerine dolandırıcıyı tespit etmek için çalışmalara başladı.