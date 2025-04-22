Kadıralak Yaylası Mavi Yıldızları Ağırladı

Kadıralak Yaylası’ndaki Çiçek Şöleni

Trabzon’un Tonya ilçesinde her yıl nisan ayında açan, ‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ince, uzun yapraklı mavi yıldız çiçekleri ile dolup taşan Kadıralak Yaylası, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor. 35 doğasever, yaylaya ulaşmak için patika yolları izleyerek 15 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1300 metre yükseklikte bulunan Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor bir görünüme büründü.

Doğaseverlerin Etkinliği

Her yıl düzenlenen bu etkinlik, doğaseverleri bir araya getiriyor. Yaylanın etkileyici manzarasında yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşıyor. Bu yıl da 15 kilometre yürüyüş yapan 35 doğasever, 6 saat boyunca oksijen depoladı. Doğa Tarih Derneği İkinci Başkanı Ali Çankaya, etkinliklerin daha düzenli ve korumacı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Öneriler ve Uyarılar

Çankaya, “Mavi yıldız çiçekleri, kardelenler ve çuha çiçekleri ile birlikte olmak bir ayrıcalık. Ancak Kadıralak Yaylası, ‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ kapsamında korunan bir alan. Burada yıldız çiçekleri sahasına kesinlikle araç çekilmemesi gerekiyor. Ayrıca esnaflarımızın burada satış yapmaması ve etkinlik alanının ayrı bir saha olarak belirlenmesi gerekiyor” diye belirtti.

Keyifli Bir Yürüyüş

Doğa-Tarih Derneği Spor Sorumlusu Ahmet Aslan, etkinlikte patika yolları kullanarak 15 kilometre yürüyüş yaptıklarını ifade etti. Tonya’daki Barak Gölü’nde sabah kahvaltısı yaptıklarını belirten Aslan, “Kadıralak Yaylası’nın eski patika yolunu izleyerek geri döndük. 6 saat boyunca yürümek güzel bir deneyim oldu. Hava harikaydı” diye konuştu.