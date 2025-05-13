Kadirli AK Parti Başkanı İstifa Etti

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde AK Parti ilçe Başkanı Hacı Mustafa Gök, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. İstifa süreci ile ilgili olarak parti teşkilatı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

PARTİ AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Değerli basın mensupları, partililer ve çok değerli Kadirli halkı, 3 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kadirli AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacı Mustafa Gök sağlık sorunları nedeniyle ilçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir” denildi.