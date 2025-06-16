Kadirli Belediye Binası Camları Kırıldı

OLAYIN DETAYLARI

Osmaniye’nin Kadirli İlçe Belediyesi’ne ait bina, akşam saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler tarafından taşlı bir saldırıya uğradı. Kamil Kara Bulvarı’nda bulunan belediye hizmet binasının giriş kapısındaki camlar kırıldı. Olayın tanıkları, durumu hızlı bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yazılı bir açıklama yaparak saldırının, seçilen yönetime ve kamu hizmetine yönelik bir provokasyon olduğunu vurguladı. Olcar, “Emniyet güçlerimiz olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır.” dedi.

POLİS ÇALIŞMALARI

Olayın ardından polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için çeşitli adımlar atılıyor ve yetkililer, sürecin dikkate alınmasını sağlıyor.