Kadirli Belediyesi’ne Taşlı Saldırı Yapıldı

OLAYIN DETAYLARI

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki belediye binasının camları kırıldı. Akşam saatlerinde Kamil Kara Bulvarı’ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlarca taşlı bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda giriş kapısındaki camlar kırıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olayla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binasına gerçekleştirilen taşlı saldırının halkın seçtiği yönetime ve kamu hizmetine karşı bir provokasyon olduğunu vurguladı. Olcar, “Emniyet güçlerimiz olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır.” diyerek durumun ciddiyetini ifade etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmalara başladı. Olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımlar atılmakta.