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Kadirli’de 9 Şüpheli Tutuklandı

OSMANİYE’DE YAPILAN UYGULAMALARDA GÖZALTILAR

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında 15 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan çalışmalarda, kurusıkı 5 tabanca, 2 av tüfeği, 145 tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, hakimlik kararıyla tutuklandı. Bu tutuklamalar, bölgede suçla mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

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