Kadirli’de Genç Çift Geleneksel Kıyafetle Evlendi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL GİYİM SEÇİMİ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir genç çift, nikah törenine geleneksel kıyafetlerle katıldı. İsmail Atıcıoğlu ve nişanlısı Derya Yayvan, Kadirli Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen törenle evlendi. Bu özel günde çift, gelinlik ve damatlık yerine geleneksel giyim tercih etti ve nikah masasına böyle oturdu.

ANILAR İÇİN FARKLI BİR SEÇİM

Nikah töreni sonrası, İsmail Atıcıoğlu, bu özel anının unutulmaz olması adına farklı kıyafetlerle katıldıklarını ifade etti. Derya Yayvan ise, nikahta giydikleri geleneksel kıyafetlerin Bilecik’in Söğüt ilçesinden getirildiğini aktardı. Çift, törenden sonra yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.