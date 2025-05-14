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Kadirli’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ü’nün saklandığı adresi başarılı bir şekilde tespit etti.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ü., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Bu başarılı operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

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